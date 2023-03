Goggia | che peccato | fuori in Super G | aveva il miglior tempo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sarebbe potuta essere la prima vittoria inG dopo un oltre un anno di astinenza: invece una sbavatura sull’ultimo salto prima del traguardo ha escluso Sofiada una gara che stava conducendo con grande autorità, squalificata mentre stava facendo segnare il. Sulla pista “Olimpiabakken” di Kvitfjell in Norvegia, la campionessa bergamasca stava disputando una delle suei prove degli ultimi anni nella specialità: dopo una partenza non troppo veloce, che le era costata un ritardo di 10 centesimi al primo interera riuscita a trovare la giusta velocità e portarsi avanti di 12 centesimi, grazie a un ottimo secondo intermedio. Vantaggio che era riuscita a ritoccare nei successivi parziali, arrivando fino a 16 centesimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : CRANS MONTANA È AZZURRAAAAA! ???? Sofia Goggia prima, Federica Brignone seconda nella discesa libera! CHE SPETTACOLO… - KrisBigstone : RT @Eurosport_IT: Ma nooooooooooooooooo ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Kvitfjell | #Goggia - Eurosport_IT : Ma nooooooooooooooooo ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Kvitfjell | #Goggia - AndreaPecchia1 : In due minuti scarsi una doppia beffa assurda: prima Cornelia #Hütter ???? che beffa Elena #Curtoni ???? per un solo ce… - raceskimagazine : Sofia trova il feeling con la neve e va veloce in vista della discesa di sabato, ma punta a lasciare il segno anche… -

L'austriaca esulta per un centesimo sull'italianachiude al secondo posto.esce a poche porte dal traguardo quando era in ...Gran peccato per Sofiastava disputando una prova superlativa quando è uscita fuori dal tracciato dopo un salto. Come sempre una prova al limite per la campionessa bergamasca,si è ...E' quanto ha detto Sofia, al termine della seconda prova cronometrata di Kvitfjell. 'Sicuramente sono contenta di essere al Nordin questo periodo è proprio affascinante - ha detto ...

SuperG Kvitfjell - Goggia, che peccato! Esce sul salto mentre ... Eurosport IT

Il secondo posto di Curtoni nel super-g di Kvitfjell e una lotta clamorosa per la coppa di specialità, con cinque atlete (e pure Brignone) in 32 punti. Goggia: ...La valtellinese è perfetta nel primo super-g norvegese, l'austriaca la brucia nel finale (salvando la sua nazionale in una stagione sinora senza vittorie), ma per ...