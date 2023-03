Gli Emirati Arabi Uniti lasciano l' Opec Obiettivo | aumentare i guadagni

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un’indiscrezione scuote il mondo del petrolio: glisarebbero pronti ad abbandonare l’, l’Organizzazione dei Paesi produttori di petrolio. La notizia, che glini si sono affrettati a smentire con non troppa convinzione, ha causato un rapido calo dei prezzi del greggio sia sul Brent che sul Wti. Il punto è proprio questo: l’rappresenta il 79% delle produzioni mondiali di petrolio. Gli, che pure sono tra i meno prolifici all’interno dell’organizzazione, valgono circa il 4% del totale. Chiaro che una loro eventuale uscita rappresenti un problema bello grosso per il mondo intero. Segui su affaritaliani.it

ROMA - Più che una minaccia, è un avvertimento in vista della riunione dell' Opec+ prevista per il prossimo 13 marzo. Secondo indiscrezioni confermate ieri dal Wall Street Journal ,Arabi Uniti starebbero "valutando" di uscire dallo storico cartello formato dai maggiori produttori di greggio. Eventualità poi smentita a stretto giro dalle autorità di Abu Dhabi all'...In controtendenzaenergetici ( - 0,36%), con le oscillazioni del petrolio, che solo nel finale di seduta ha girato al rialzo con la girandola di indiscrezioni sull'eventuale uscita degli...dopo le indiscrezioni secondo cuiArabi Uniti non starebbero valutando un'uscita dall'Opec. Sul mercato valutario, l'euro è a 1,06 dollari e vale 1,0593 (1,0612 in avvio, da 1,0595 ieri ...

