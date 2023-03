Gli Emirati Arabi smentiscono le indiscrezioni: “Non abbiamo intenzione di lasciare l’Opec” (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli Emirati Arabi Uniti, settimi produttori di petrolio al mondo, hanno smentito l’intenzione di voler uscire dall’Opec, l’organizzazione che riunisci buona parte dei principali paesi produttori al mondo. La precisazione arriva dopo che il quotidiano statunitense Wall Street Journal ha scritto di discussioni in corso sulla possibilità di lasciare il catello dei produttori. Creata nel 1960, l’Opec conta oggi 13 membri, guidati dall’Arabia Saudita, primo esportatore di petrolio al mondo. Ne fanno poi parte Algeria, Angola, Congo, Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Venezuela e, appunto Emirati Arabi. Oltre ad Arabia ed Emirati anche Iran, Iraq e Kuwait fanno parte dei primi 10 produttori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) GliUniti, settimi produttori di petrolio al mondo, hanno smentito l’di voler uscire dal, l’organizzazione che riunisci buona parte dei principali paesi produttori al mondo. La precisazione arriva dopo che il quotidiano statunitense Wall Street Journal ha scritto di discussioni in corso sulla possibilità diil catello dei produttori. Creata nel 1960,conta oggi 13 membri, guidati dall’a Saudita, primo esportatore di petrolio al mondo. Ne fanno poi parte Algeria, Angola, Congo, Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Venezuela e, appunto. Oltre ada edanche Iran, Iraq e Kuwait fanno parte dei primi 10 produttori ...

