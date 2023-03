Gli arbitri del ‘caso Mourinho’, al frigo (Di venerdì 3 marzo 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 03/02/2023 alle 22:11 TEC Marco Piccinini, arbitro capo del duello con la Cremonese, e Marco Serra, quarto, non arbitreranno questa giornata Allo stesso modo, la Roma ha impugnato la sanzione di due partite e la multa di 10.000 euro che Mourinho ha ricevuto L’espulsione di José Mourinho e la successiva sanzione continuano a far coda in Italia. Dopo l’espulsione del tecnico portoghese dal duello perso dalla Roma contro la Cremonese (2-1), gli arbitri protagonisti dell'”incontro” con il Setúbal saranno oggi in frigo. L’Associazione Italiana arbitri (AIA) Non ha designato nessuna partita di questa giornata di Serie A per Marco Piccinini, arbitro principale della suddetta ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 03/02/2023 alle 22:11 TEC Marco Piccinini, arbitro capo del duello con la Cremonese, e Marco Serra, quarto, non arbitreranno questa giornata Allo stesso modo, la Roma ha impugnato la sanzione di due partite e la multa di 10.000 euro che Mourinho ha ricevuto L’espulsione di José Mourinho e la successiva sanzione continuano a far coda in Italia. Dopo l’espulsione del tecnico portoghese dal duello perso dalla Roma contro la Cremonese (2-1), gliprotagonisti dell'”incontro” con il Setúbal saranno oggi in. L’Associazione Italiana(AIA) Non ha designato nessuna partita di questa giornata di Serie A per Marco Piccinini, arbitro principale della suddetta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jeremymene7 : Cazzo stanno combinando gli arbitri da una parte e dall'altra - ScalezJunior : @TheRabbi67 @LeclercInterN1 @fabrizioa14 @realvarriale E non solo quello, anche per gli arbitri comprati da Moratti… - DepontiS : @franziskanava Certo che in Italia tutto viene demandato alla magistratura. Così passa molto tempo, si può dibatter… - Ale_salone : Comunque gli arbitri/giudici di linea del torneo di Santiago del Chile sono scandalosi, un disastro dopo l'altro - xelagrillo : RT @kooouz3: @CampiMinati Per 9 anni gli arbitri sono stati una scusa per i perdenti. Senza se e senza ma. Perculando i 'perdenti'. Ora da… -