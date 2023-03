Gli amputano il pene per salvarlo da un tumore che non c’è (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli amputano il pene. Un intervento necessario per salvare la vita a un uomo a cui era stato diagnosticato un Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 3 marzo 2023) Gliil. Un intervento necessario per salvare la vita a un uomo a cui era stato diagnosticato un Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RADIOBRUNO1 : Sotto accusa l'urologo che lo operò #Arezzo #RadioBruno #3Marzo - timoteo_nando : Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c'era: paziente chiede risarcimento. L'ospedale risponde: che cazzo v… - actarus1070 : Arezzo, gli amputano il pene ma il tumore non c'era Questa è la sanità italiana - infoitinterno : Gli amputano il pene per asportare un tumore, poi la scoperta: non aveva il cancro - duduegatto : ..... adesso sono pene loro (dei medici)!! -