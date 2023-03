Gli amputano il pene per asportare un tumore | poi la scoperta | non aveva il cancro Urologo sotto accusa

(Di venerdì 3 marzo 2023) Gliilin un intervento chirurgico riuscito, poi la clamorosa: l’operazione non era da fare perché non era affetto dabensì da una forma di sifilide curabile con farmaci. È quanto successo ad un paziente toscano, ora 68enne, che adesso si è rivolto al Tribunale di Arezzo per essere risarcito del grave danno subìto. Il delicato caso sanitario è oggetto di un fascicolo giudiziario che il 9 marzo arriverà nell’aula del giudice Claudio Lara per l’udienza preliminare: come riporta il Corriere di Arezzo, spetterà al magistrato valutare il rinvio a giudizio di undell’ospedale cittadino San Donato, responsabile dell’errata diagnosi e imputato per lesioni gravissime. L’intervento risale al 2018 e venne deciso dopo una diagnosi per cui era sospettata una patologia tumorale ...

