Gli 80 anni di Enzo Bianchi: un profeta dei nostri giorni che non ha mai nascosto le sue fragilità (Di venerdì 3 marzo 2023) Se c'è un uomo che non ha mai smesso di credere nell'Umanità, nella misericordia, in Gesù Cristo e nel ricominciare è Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose che oggi compie 80 anni. Ottanta stagioni vissute intensamente osando, mettendoci la faccia e scegliendo di stare dalla parte di Gesù Cristo, senza vantare alcun credo, ma ponendosi sempre tra gli uomini e le donne con l'umiltà di chi sa ascoltare e interrogarsi. Un profeta del nostro tempo che ha vissuto il "suo" tempo con gli altri nella parresia, senza mai nascondere nemmeno le proprie fragilità comuni a tutti coloro che vivono l'esperienza di appartenere a questo mondo. Conosco Enzo da trent'anni, quando dopo la giovanile esperienza della comunità di Taizé in Francia sbarcai in quell'angolo ...

