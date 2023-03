Giuseppe Sanmartino | l’uomo dietro il velo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il Cristo velato è una delle sculture più riconoscibili mai realizzate. Il suo autore,, è però spesso omesso dalla lista dei grandi artisti italiani. Emerge in questa dinamica la capacità dell’artista di “nascondersiil”, dando luce alla propria arte. La storia dell’arte è segnata da una dialettica ben precisa. Quella del ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Tre le sculture in esposizione: il Cristo riVelato , realizzato sul modello del Cristo Velato di conservato nella Capella Sansevero di Napoli; la Pietà ribaltata ispirata alla ...

Tre le sculture in esposizione: il Cristo riVelato, realizzato sul modello del Cristo Velato di Giuseppe SanMartino conservato nella Capella Sansevero di Napoli; la Pietà ribaltata ispirata alla Pietà ...L'incredibile e triste storia di Raimondo de Sangro prenderà vita, sabato 25 febbraio (ore 21, in replica domenica 26), sul palcoscenico del Pozzo e il Pendolo di Napoli nello spettacolo 'L'ultima not ...