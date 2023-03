Giulia Salemi svela i dettagli sull’aggressione a Nicole Murgia nel parcheggio del GF Vip | cosa è successo

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip Party c’è stato un intervento molto interessante di, la quale ha fatto chiarezzasubita daneldel programma. Lunedì scorso, infatti, la donna è stata eliminata ed ha dovuto abbandonare la casa. Dopo aver presenziato in puntata, poi, si è L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pamela Prati, Ilenia Virno, Michael Terlizzi, Luca Salatino e Giulia Sale… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY super puntata condotta da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli! Tra gli ospiti Giovanni Ciacci,… - GrandeFratello : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Valentina Persia, Enrico Contarin e la… - RosiNjuma : RT @teamsoleilsorge: Qualcuno riferisca a Giulia Salemi di non mostrare solo quello che piace a lei, letteralmente il suo è un ruolo INUTIL… - mariarosi79 : #prelemi #giuliasalemi #r101 Giulia Salemi -

... al suo fianco in studio Sonia Bruganelli , Orietta Berti e. Il pubblico ha deciso che ad abbandonare la casa di Cinecittà sarebbe stata Sarah Altobello. grande fratello vip, sarah ...: l'abito al GF Vip del 2 marzo 2023è la regina dei social al GF VIP 7 Manca un mese alla finale del Grande Fratello Vip 7 e le dinamiche si fanno sempre più scottanti. In ...... Carmine Recano, Giacomo Giorgio , che ultimamente ha polemizzato conper alcune sue dichiarazioni, e Kyshan Wilson . L'ultima puntata della stagione 2022/2023 è invece in programma il ...

Gf Vip, Giulia Salemi e il tweet (al veleno) dell'ex di Davide Donadei: «Antonella Fiordelisi, benvenuta nel c leggo.it

Giulia Salemi qualche settimana fa (proprio il giorno prima di San Valentino), aveva svelato in diretta al GfVip di essere in crisi con il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli. L'influencer ...Le rappresentanti dei fandom Donnalisi e Incorvassi vengono alle mani durante l’ultima diretta del GF Vip Party ...