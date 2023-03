Giovanni Floris, la gag esilarante con Geppi Cucciari: 'Il mio ritorno in Rai per.. 10 minuti' (Di venerdì 3 marzo 2023) 'Benvenuti a Vucciria , lo speciale che segna il mio ritorno in Rai' inizia così la gag esilarante del giornalista e conduttore del programma di La7 'Di martedì', Giovanni Floris . Da Ballarò , ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 marzo 2023) 'Benvenuti a Vucciria , lo speciale che segna il mioin Rai' inizia così la gagdel giornalista e conduttore del programma di La7 'Di martedì',. Da Ballarò , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Il gioco Giovanni Floris editore Solferino EUR 18.05 - DavidBlack1980 : RT @MariaElenaBozz1: ?????????????? il pubblico applaude come se non ci fosse un domani per far sentire a casa Giovanni Floris ??#splendidacornice - MariaElenaBozz1 : ?????????????? il pubblico applaude come se non ci fosse un domani per far sentire a casa Giovanni Floris ??#splendidacornice - francetomm : @diMartedi Il fazioso oltre la decenza sig. Floris, ne parlerà un giorno? Gli 8 ragazzi sono stati rinviati a giudi… - PaperFirst : @marcotravaglio ieri è stato ospite di Giovanni Floris a @diMartedi. Ha parlato anche di #Scemidiguerra, il suo ult… -