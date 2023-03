Giornata mondiale dell’udito, Amplifon offre test di controllo gratuiti (Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 60% dei problemi di udito può essere diagnosticato in modo efficace e tempestivo nell’ambito dell’assistenza primaria. Lo rivela l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) in occasione della Giornata mondiale dell’udito (World Hearing Day) 2023. Il tema di questa edizione della Giornata è l’accessibilità delle cure dell’udito per tutti, partendo proprio da una maggiore sensibilizzazione alla diagnosi e cura dei disturbi uditivi. Per supportare l’impegno dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Amplifon, azienda leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, promuove una campagna di sensibilizzazione, offrendo test ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 60% dei problemi di udito può essere diagnosticato in modo efficace e tempestivo nell’ambito dell’assistenza primaria. Lo rivela l’Organizzazionedella Sanità (OMS) in occasione della(World Hearing Day) 2023. Il tema di questa edizione dellaè l’accessibilità delle cureper tutti, partendo proprio da una maggiore sensibilizzazione alla diagnosi e cura dei disturbi uditivi. Per supportare l’impegno dell’Organizzazionedella Sanità,, azienda leadernei servizi e nelle soluzioni per la cura, promuove una campagna di sensibilizzazione,ndo...

