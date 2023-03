Giornata dell’Obesità, Sid: Diabete tra i maggiori rischi (Di venerdì 3 marzo 2023) “Controllo dell’alimentazione e attività fisica sono fondamentali per evitare che l’obesità possa portare all’insorgere del Diabete mellito nelle persone afflitte da questa patologia. È infatti riscontrabile una sempre maggior correlazione tra l’insorgenza del Diabete di tipo 2 ed elevati valori dell’indice di massa corporea, con conseguente aumento dei fattori di rischio cardiovascolare e oncologico, al punto che nella comunità scientifica ormai si parla apertamente di diabesità, termine coniato nel 2008 dall’OMS, per definire questa condizione. Non a caso questo sarà uno dei temi al centro del convegno ‘Panorama Diabete’ promosso dalla Sid a Riccione dal 21 al 24 maggio”. Lo dichiara il Presidente della Società Italiana di Diabetologia, Angelo Avogaro, in occasione della Giornata Mondiale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) “Controllo dell’alimentazione e attività fisica sono fondamentali per evitare che l’obesità possa portare all’insorgere delmellito nelle persone afflitte da questa patologia. È infatti riscontrabile una sempre maggior correlazione tra l’insorgenza deldi tipo 2 ed elevati valori dell’indice di massa corporea, con conseguente aumento dei fattori dio cardiovascolare e oncologico, al punto che nella comunità scientifica ormai si parla apertamente di diabesità, termine coniato nel 2008 dall’OMS, per definire questa condizione. Non a caso questo sarà uno dei temi al centro del convegno ‘Panorama’ promosso dalla Sid a Riccione dal 21 al 24 maggio”. Lo dichiara il Presidente della Società Italiana di Diabetologia, Angelo Avogaro, in occasione dellaMondiale ...

