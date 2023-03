Giornata della donna, alla biblioteca del Ministero i libri di Grazia Deledda dal 7 al 9 marzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Ministero dell’Istruzione e del Merito celebra la Giornata internazionale della donna con un’esposizione di libri di Grazia Deledda custoditi presso la biblioteca “Luigi De Gregori”. I testi saranno esposti dal 7 al 9 marzo. L’esposizione del MIM avrà come protagonista Grazia Deledda, una delle più grandi scrittrici del Novecento, premio Nobel per la letteratura nel 1926 e simbolo straordinario di riscatto, modernità e progresso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023) Ildell’Istruzione e del Merito celebra lainternazionalecon un’esposizione didicustoditi presso la“Luigi De Gregori”. I testi saranno esposti dal 7 al 9. L’esposizione del MIM avrà come protagonista, una delle più grandi scrittrici del Novecento, premio Nobel per la letteratura nel 1926 e simbolo straordinario di riscatto, modernità e progresso. L'articolo .

