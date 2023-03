Ginnastica artistica, Enrico Casella: “Vanessa Ferrari? Tra un po’ bisognerà prendere una decisione” (Di venerdì 3 marzo 2023) Enrico Casella, Direttore Tenico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha fatto un punto della situazione sul movimento tricolore dopo la prima tappa di Serie A ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione di Sport2u (la web tv di OA Sport): “Asia D’Amato è rientrata alle competizioni, ha fatto parallele e volteggio. Siamo contenti, ci teneva tantissimo. Ha lavorato in questi mesi per recuperare, è in uno stato di forma discreto, c’è soddisfazione sua e nostra per essersi riproposta in gara. Lo stato di forma un po’ di tutte è ancora un po’ precario, anche perché gli appuntamenti importanti sono più in là. Ora pensiamo a recuperare tutte le ginnaste fisicamente. Angela Andreoli ha avuto un problema, Alice D’Amato sta bene, Martina Maggio ha avuto un problema al tendine e non sta ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023), Direttore Tenico della Nazionale Italiana difemminile, ha fatto un punto della situazione sul movimento tricolore dopo la prima tappa di Serie A ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione di Sport2u (la web tv di OA Sport): “Asia D’Amato è rientrata alle competizioni, ha fatto parallele e volteggio. Siamo contenti, ci teneva tantissimo. Ha lavorato in questi mesi per recuperare, è in uno stato di forma discreto, c’è soddisfazione sua e nostra per essersi riproposta in gara. Lo stato di forma un po’ di tutte è ancora un po’ precario, anche perché gli appuntamenti importanti sono più in là. Ora pensiamo a recuperare tutte le ginnaste fisicamente. Angela Andreoli ha avuto un problema, Alice D’Amato sta bene, Martina Maggio ha avuto un problema al tendine e non sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : FATE TANTO! ????????? Trionfo azzurro nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo di ginnastica artistica! A Cottbus, i… - Eurosport_IT : ALICE PRIMA ALLE PARALLELE ??????????? Ottimo inizio anche per Alice D'amato nella prima tappa della Coppa del Mondo 2… - Eurosport_IT : MANILA PRIMA NEL VOLTEGGIO ??????????? Inizio da sogno per Manila Esposito nella prima tappa della Coppa del Mondo 202… - lunxatic : ogni volta che sento gente parlare di ginnastica artistica mi sale sempre un po'di tristezza perché non ho potuto continuare - arancioo : RT @avisnazionale: «Sono venuto per le analisi di idoneità e dopo la 1ª tappa di campionato vorrei iniziare a donare». Ecco la storia della… -