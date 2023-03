Ginnastica artistica | Coppa del Mondo | Devillard e Lashchevska vincono a Doha Chusovitina sul podio a 47 anni

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 marzo 2023) All’Aspire Dome(Qatar) va in scena la seconda tappa delladel2023 di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. In Medio Oriente non ci sono azzurri in gara, visto che domani è previsto l’appuntamento di Serie A in quel di Ravenna. Oggi si sono disputate le prime finali, domani spazio agli atti conclusivi tra trave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini. Al volteggio ha trionfato la francese Coline, che con la media di 13.800 ha ribadito di essere una delle migliori esponenti in circolazione alla tavola (bronzo mondiale in carica e Campionessa d’Europa nel 2017). Alle spalle della transalpina si sono piazzate la danese Rasmussen (13.333) e l’eterna uzbeka ...