Giappone, la scuola di videogiochi che in realtà insegna molto di più (Di venerdì 3 marzo 2023) L’anno scorso ha aperto la E-Sports High School, una scuola per aspiranti gamer. Ma l’istituto non insegna solo come fare carriera nel mondo esport e vuole dare speranza a chi in Giappone gli studi li ha abbandonati Leggi su wired (Di venerdì 3 marzo 2023) L’anno scorso ha aperto la E-Sports High School, unaper aspiranti gamer. Ma l’istituto nonsolo come fare carriera nel mondo esport e vuole dare speranza a chi ingli studi li ha abbandonati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loosbrave : sono uscita da scuola prima cosa che ho letto louis va in giappone a fare la premiere ok - venetolibero : In Giappone Seven & i Holdings lancerà di una serie di capi di 'Biancheria intima genderless per bambini'. La propo… - GoNagaiWorld : Gli impiegati comunali di Koka, in Giappone, si trasformano ancora una volta in ninja per il Ninja Day La città è l… - justbelial : @camomillaerose no vabbè ed è subito anime ambientato nel paesino rurale del giappone ahahahah no, la mia scuola… - Cinci691 : @RaffaellaRegoli In Giappone i superstiti alla bomba di Hiroshima erano considerati una vergogna.... Ma questo a sc… -