Gianni Morandi | “’C’era un ragazzo’ oggi è contro la Russia Sono contento che ci siano due donne a guidare i due partiti più importanti | ho cantato con Schlein a Bologna”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sulla scia del grande successo della co-conduzione dell’ultimo Festival di Sanremo con Amadeus (“tornarci? Magari in gara”),torna alla musica con l’album “Evviva!” e il tour nei palasport, al via dal 10 marzo. Il nuovo progetto discografico – a 5 anni di distanza da “D’amore d’autore“- comprende otto tracce, di cui cinque firmate da Lorenzo Jovanotti, quattro inediti e due featuring uno con lo stesso Jovanotti (“Evviva!”) e l’altra con Sangiovanni (“Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte”)., in un incon la stampa milanese, a raccontato della sua vita, dei momenti bui e della rinascita, della forza e il coraggio di andare avanti (“devo continuare a correre. Se ti fermi non ti alzi più. Ti metti sul divano con la copertina, spero non arrivi quel momento, ma arriverà”) e anche della ...

- Jovanotti - Voto 6,50 - Continua la collaborazione tra ilnazionale e Jova. Atmosfere latine e voglia di vita. Evviva! Leon Faun - Voto 6,50 - Il racconto di una società ormai ...Il 2023 sarà un anno di grande musica a Rimini, con protagonisti assoluti della scena italiana tra cui - dopo il concerto di Claudio Baglioni a san Valentino - vedremodare il via da ...Otto tracce, di cui cinque firmate da Jovanotti , per Evviva! il nuovo disco diche arriva dall'incredibile esperienza come co - conduttore sul palco di Sanremo accanto ad Amadeus e si prepara a dar inizio al tour nei palazzetti che lo terrà impegnato da Nord a Sud ...

Nel nuovo disco di Morandi sono 5 le tracce firmate da Lorenzo Cherubini, tra cui la title track, cantata insieme. Intanto l'eterno ragazzo della musica italiana si prepara per il ritorno in tour nei ...Intervista esclusiva a Gianni Morandi in occasione dell'uscita del suo nuovo album. Con 5 brani scritti da Jovanotti. Il video di Renato Tortarolo ...