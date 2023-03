(Di venerdì 3 marzo 2023) MILANO – Dopo la partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 73° Festival diè stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini. Durante “Password”,ha raccontato il suo nuovo progetto discografico “Evviva!”, disponibile da oggi (3 marzo). A RTL 102.5, riproponendo l’ormai iconica scena che ha vistoimpegnato a pulire il palco dell’Ariston, il cantautore si presenta con una scopa rossa: «Vi ho portato la scopa di. Dopo avermi visto pulire amia moglie ne approfitta anche per le pulizie in casa. Sul palco dinon puoi essere stanco, magari ti riposi dopo. Mia moglie mi riprende ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorenzojova : Evviva! di Gianni Morandi - RadioItalia : . @morandi_g presenta l’album Evviva!. “È nato il giorno dell’incidente” - chetempochefa : 'Si è fatto grande Gianni a forza di aspettarti Magari ha una figlia da pr?sentarmi Magari stavolta tu la mandi A p… - LuciaVirginauta : RT @diego_mancino: È uscito #evviva! Il nuovo disco del fantastico @morandi_g e dentro trovate anche #unmilonedipiccoletempeste che ho scri… - Lopinionista : Gianni Morandi: 'A me Sanremo piace, escludo di condurlo ancora ma potrei pensare di tornare in gara'… -

L'autorevole rubrica radiofonica dedicata ai personaggi del music biz, le ultimissime music news, i singoli e gli album in uscita. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Music - Express - Noe -...Estratto dell'articolo di Andrea Laffranchi per il 'Corriere della Sera' selfie sanremo chiara ferragni amadeus1 A fermarsi non ci pensa nemmeno. Né fisicamente, né musicalmente. A 78 anni...... i venerdì del mese della 'fiera del crocifisso' 3 Marzo Zerottonove Campolongo Hospital, inaugurato un nuovo reparto 3 Marzo Musica 'Evviva!': esce oggi il nuovo album di3 Marzo ...

Gianni Morandi: «Il disco Evviva! è nato grazie Jovanotti. Mio figlio Pietro Con lui parlo pochissimo» Corriere della Sera

MILANO - Dopo la partecipazione come conduttore, al fianco di Amadeus, del 73° Festival di Sanremo, Gianni Morandi è stato ospite di RTL 102.5 in ...Sabato 4 marzo 2023 alle ore 20.30 si terrà all'auditorium bolognese una serata dedicata al genio della canzone d’autore italiana, festeggiato dalla sua città natale con un concerto unico in cui i vir ...