Gianmaria | chi è la fidanzata del cantante? Età e vita privata

Il giovane cantante Gianmaria sarà ospite negli studi di Serena Bortone e rilascerà un'intervista inedita a Oggi è un altro giorno. Attorno a lui c'è tanta curiosità, e voi? Siete curiosi di saperne di più? Ecco in anticipo tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata. La vita privata di Gianmaria Il cantante Gianmaria, in arte Gianmaria ha solo 21 anni e vive con i genitori in provincia di Vicenza. Studia ancora al Liceo, ma si dedica quasi a tempo pieno alla sua carriera musicale. Nel 2022 ha vinto Sanremo Giovani con la canzone "La città che odi", mentre quest'anno ha portato il brano "Mostro". È un giovane molto introspettivo e si definisce spesso come "Introverso e sfuggente".

