Gianmarco Pozzecco, Nazionale italiana basket: obiettivo Asia (Di venerdì 3 marzo 2023) Un’impresa è sempre un’impresa. Poco importa se, alla fine dei giochi, non è servita per conquistare il primo posto del Girone L delle Qualificazioni al prossimo Mondiale di basket che si svolgerà in Asia tra Giappone, Indonesia e Filippine. La Nazionale italiana di pallacanstro guidata da Gianmarco Pozzecco si è presa una grande soddisfazione battendo in trasferta 72-68 la Spagna campione del mondo guidata dall’italiano Sergio Scariolo. Un biglietto da visita importante, ma soprattutto incoraggiante, in vista della rassegna iridata della palla a spicchi. Le parole di Gianmarco Pozzecco dopo la vittoria in Spagna della Nazionale italiana di basket (Credit foto – Youtube)“Sono molto orgoglioso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Un’impresa è sempre un’impresa. Poco importa se, alla fine dei giochi, non è servita per conquistare il primo posto del Girone L delle Qualificazioni al prossimo Mondiale diche si svolgerà intra Giappone, Indonesia e Filippine. Ladi pallacanstro guidata dasi è presa una grande soddisfazione battendo in trasferta 72-68 la Spagna campione del mondo guidata dall’italiano Sergio Scariolo. Un biglietto da visita importante, ma soprattutto incoraggiante, in vista della rassegna iridata della palla a spicchi. Le parole didopo la vittoria in Spagna delladi(Credit foto – Youtube)“Sono molto orgoglioso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... newsfresche : RT @OA_Sport: Basket, Gianmarco Pozzecco: “L’Italia gioca con il cuore, hanno segnato tutti. Allargata la base per il futuro” - https://t.c… - infoitsport : Basket, Gianmarco Pozzecco: 'L'Italia gioca con il cuore, hanno segnato tutti. Allargata la base per il futuro' - OA_Sport : Basket, Gianmarco Pozzecco: “L’Italia gioca con il cuore, hanno segnato tutti. Allargata la base per il futuro” - - toltoedato : Gli ultimi dieci giorni di Gianmarco Pozzecco: - 15 febbraio: nasce Gala, la sua prima figlia ?? - 26 febbraio: si… - tiathe96er : Stupenda @Italbasket!!! Campioni d'Europa della #Espana battuti in casa, pur non con i titolarissimi! Si va meritat… -