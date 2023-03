Giambattista Valli: un omaggio alla Giuseppina Bonaparte contemporanea (Di venerdì 3 marzo 2023) Life&People.it La sfilata della collezione prêt-à-porter Autunno/Inverno 2023-2024 di Giambattista Valli presentata oggi al Palais de Tokyo si è dimostrata molto meno convincente di quanto ci si poteva aspettare; dopotutto anche gli stilisti sono persone umane ed è nomale che qualcosa non vada per il verso giusto. In una location d’eccezione, all’interno del maestoso palazzo déco situato in Avenue President Wilson nel 16mo arrondissement, il set up a forma di semi cerchio è fin troppo minimal ma le luci al quarzo che si accendono e si abbassano rievocando le opere dell’artista losangelino James Turrell sono una vera delizia per lo sguardo affaticato dalla luminosità dello smartphone perennemente in mano. Appena le celebrità accorse in prima fila per assistere all’evento si sono accomodate, la sfilata comincia e le modelle escono ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 3 marzo 2023) Life&People.it La sfilata della collezione prêt-à-porter Autunno/Inverno 2023-2024 dipresentata oggi al Palais de Tokyo si è dimostrata molto meno convincente di quanto ci si poteva aspettare; dopotutto anche gli stilisti sono persone umane ed è nomale che qualcosa non vada per il verso giusto. In una location d’eccezione, all’interno del maestoso palazzo déco situato in Avenue President Wilson nel 16mo arrondissement, il set up a forma di semi cerchio è fin troppo minimal ma le luci al quarzo che si accendono e si abbassano rievocando le opere dell’artista losangelino James Turrell sono una vera delizia per lo sguardo affaticato dluminosità dello smartphone perennemente in mano. Appena le celebrità accorse in prima fila per assistere all’evento si sono accomodate, la sfilata comincia e le modelle escono ...

