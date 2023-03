Giamaica | l’avventura più bella

(Di venerdì 3 marzo 2023) Per capire i contrasti dellabisogna viverla. Un angolo di paradiso nel Mar dei Caraibi dove perdere il giorno sulle note del “Re Marley”, ma anche una terra di giungle ombrose, picchi che sfiorano i 2.000 metri di altezza, gole profonde, salti d’acqua e fiumi fangosi che serpeggiano tra la fitta vegetazione tropicale. Non è un caso se quest’isola ha carburato la fervida immaginazione di Ian Fleming, autore degli undici romanzi dedicati alle peripezie di 007, l’agente segreto più famoso di sempre. E dire che lo scrittore inglese scrisse l’opera più adrenalinica di tutti i tempi in un angolo di pace, Ocho Rios, al tempo un pittoresco villaggio di pescatori. Avventura è la sinossi di un viaggio in, da stemperare con un bicchierino di rum Appleton, elisir con cui si prepara il Planter’s punch, con lime e zucchero di canna. Bob Marley, ...

Alle ore 21 invece la Juventus inizierà la suain ...'ultimo precedente ha visto il successo per 3 - 0 dei blaugrana in ...30 MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE Spagna D -D 06:10 ......intrattenimento auricolare per realtà virtuali a tema. ...tempo e decidono di svaccare in un viaggio assieme in, ...'assenzio Bluvertigo 2001 Prima che Morgan entrasse in un vortice ......Italia ad aprile 2020 - comincia con uno 007 che fa vita tranquilla indove ha deciso di ritirarsi finché un amico non lo coinvolge in una rocambolesca. È la stessa isola in cui'...