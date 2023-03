Giallo a Roma: trovati il teschio e il femore di una persona (FOTO) (Di venerdì 3 marzo 2023) Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di oggi, 3 marzo, a Roma, nel III Muncipio, in zona Bufalotta. Resti umani sono stati trovati tra l’erba, nei pressi di via Valeria Moriconi. L’allarme è stato dato da un passante, che si è accorto di quello che all’inizio poteva sembrare un osso di animale in una piccola area verde a ridosso della strada. Ma poco distante c’era anche un teschio, cosa che ha tolto ogni dubbio sull’origine del ritrovamento. Le indagini Sul posto sono immediatamente giunge diverse pattuglie della polizia di stato, insieme agli agenti della polizia scientifica. La zona è stata interdetta per non fare avvicinare i curiosi. Si cercano infatti le altre parti del corpo della persona morta. Sono stati trovati, oltre al teschio, un osso che sembra essere parte della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Macabro ritrovamento nella tarda mattinata di oggi, 3 marzo, a, nel III Muncipio, in zona Bufalotta. Resti umani sono statitra l’erba, nei pressi di via Valeria Moriconi. L’allarme è stato dato da un passante, che si è accorto di quello che all’inizio poteva sembrare un osso di animale in una piccola area verde a ridosso della strada. Ma poco distante c’era anche un, cosa che ha tolto ogni dubbio sull’origine del ritrovamento. Le indagini Sul posto sono immediatamente giunge diverse pattuglie della polizia di stato, insieme agli agenti della polizia scientifica. La zona è stata interdetta per non fare avvicinare i curiosi. Si cercano infatti le altre parti del corpo dellamorta. Sono stati, oltre al, un osso che sembra essere parte della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Giallo a Roma: trovati il teschio e il femore di una persona (FOTO E VIDEO) - nicolavilla : RT @PodcastSveja: #242 Si insedia Rocca in Regione, il giallo della Magliana, gli sgomberi a San Basilio e altre storie di Roma. Oggi Sveja… - ceciliafe : RT @PodcastSveja: #242 Si insedia Rocca in Regione, il giallo della Magliana, gli sgomberi a San Basilio e altre storie di Roma. Oggi Sveja… - PodcastSveja : #242 Si insedia Rocca in Regione, il giallo della Magliana, gli sgomberi a San Basilio e altre storie di Roma. Oggi… - SebastianeRob5 : Giallo a Matic ma fallo per la Roma ma internatelo porca madonna -