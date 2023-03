GF Vip sospeso in replica su La5 | Pier Silvio Berlusconi furioso

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nientedel GF Vip questa sera, venerdì 3 marzo 2023, su La5. Il palinsesto della rete digitale del gruppo Mediaset ha subito un cambiamento «punitivo» e al posto della puntata prevista del reality show sarà trasmesso il film 'Un'ottima Annata'. Una decisione decisamente importante perchè arriverebbe dain persona all'indomani di quanto accaduto sul Canale 5. Come riporta Il Fatto Quotidiano, l'amministratore delegato di Cologno Monzese sarebbe infastidito dai toni utilizzati durante l'ultima puntata andata in onda. Un eccesso di parolacce e volgarità, oltre ai toni accesi delle discussioni, avrebbero portato a cancellare la. Prima di stabilire ciò, il compagno di Silvia Toffanin avrebbe voluto vedere attentamente ciò che sulla rete ammiraglia del Biscione è stato ...

L'ingresso degli ex nella casa del Gf ha indubbiamente aggiunto parecchio pepe tra i gieffini, anche se le cose non sono andate essere stata contenta perché hanno chiarito cose rimaste in sospeso. Auditel ieri sera, 2 marzo 2023 Sfida Rai1 contro Canale 5: "Che Dio ci aiuti" contro "GF VIP 7".

