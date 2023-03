GF Vip, sapete che Antonella Fiordelisi ha una sorella? Ecco chi è (Di venerdì 3 marzo 2023) Pochi sanno che Antonella Fiordelisi ha una sorella. L’ex schermitrice è tornata a parlare di una questione familiare molto importante per lei al Grande Fratello Vip 7e lo ha fatto confidandosi coni suoi amici Davide Donadei e Andrea Maestrelli. A loro ha confermato di avere una sorella, che si chiama Maria Antonietta, con cui però L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 3 marzo 2023) Pochi sanno cheha una. L’ex schermitrice è tornata a parlare di una questione familiare molto importante per lei al Grande Fratello Vip 7e lo ha fatto confidandosi coni suoi amici Davide Donadei e Andrea Maestrelli. A loro ha confermato di avere una, che si chiama Maria Antonietta, con cui però L'articolo proviene da KontroKultura.

