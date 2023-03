GF Vip, è ufficiale: Soleil Sorge e Carlo Domingo si sono lasciati (Di venerdì 3 marzo 2023) Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 e celebre volto di Uomini e Donne, sembra essere tornata single dopo aver chiuso la sua relazione con l’imprenditore siciliano Carlo Domingo. La notizia è stata riportata dal settimanale Chi ma non è ancora chiaro il motivo della rottura, anche se sembra che la storia sia finita definitivamente dopo diversi tentativi di riconciliazione. GF Vip, Soleil Sorge mutismo sui social media Già dalla sua partecipazione al GF Vip 6, la showgirl ha sempre cercato di mantenere riservata la sua relazione con Carlo Domingo, evitando di parlare del suo fidanzato in pubblico e di apparire troppo spesso insieme. Nonostante ciò, la loro storia d’amore è stata oggetto di speculazioni e indiscrezioni sui ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023), ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 e celebre volto di Uomini e Donne, sembra essere tornata single dopo aver chiuso la sua relazione con l’imprenditore siciliano. La notizia è stata riportata dal settimanale Chi ma non è ancora chiaro il motivo della rottura, anche se sembra che la storia sia finita definitivamente dopo diversi tentativi di riconciliazione. GF Vip,mutismo sui social media Già dalla sua partecipazione al GF Vip 6, la showgirl ha sempre cercato di mantenere riservata la sua relazione con, evitando di parlare del suo fidanzato in pubblico e di apparire troppo spesso insieme. Nonostante ciò, la loro storia d’amore è stata oggetto di speculazioni e indiscrezioni sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : L'Isola dei Famosi 2023: svelati in anticipo i nomi del cast completo e la data ufficiale. Il Grande Fratello Vip 7… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli opinionista anche della prossima edizione? La risposta ufficiale - catilvester : Credo di aver intuito il motivo per cui daniele non vuol parlare con Martina. Lui avrà sicuramente capito che potre… - OndeIndie : SHARK EMCEE – “VIP”, IL TERZO SINGOLO UFFICIALE DELL’ARTISTA - Novella_2000 : UFFICIALE! Svelata la data della finale del GF Vip 7 #gfvip -