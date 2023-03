“GF Vip 7”, violento scontro in diretta: Sonia Bruganelli umilia Tavassi (Di venerdì 3 marzo 2023) News tv. . L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip ha regalato emozioni poco piacevoli al pubblico da casa, il quale si è dovuto subire l’ennesima litigata in diretta. Uno spettacolo decisamente poco carino. Non corre buon sangue tra Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli ma ieri, durante la puntata del GF Vip 7 di giovedì 2 marzo, si è forse passato il segno. Concorrente e opinionista sono stati protagonisti di un confronto che ha sollevato polemiche in studio e fuori. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.



Leggi anche: "GF Vip 7", proposta di matrimonio in diretta: pubblico commosso Leggi anche: "GF Vip 7", Signorini perde il controllo in diretta: cos'è successo Leggi anche: "GF Vip 7", scontro tra Fedez e Edoardo Donnamaria: cos'è ...

