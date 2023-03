Gf Vip 7, trentottesima puntata: eliminata Sarah Altobello, faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. I nominati sono… (Di venerdì 3 marzo 2023) Si è appena conclusa la trentottesima puntata del Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, come di consueto, le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, con Giulia Salemi in postazione social per leggere i tweets più interessanti. Dopo il saluto di rito di Signorini ai ‘vipponi‘, il Grande Fratello è ripartito dal Vangate e dal flirt clandestino tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Appreso l’accaduto, Antonella Fiordelisi ha chiuso le porte al volto di Forum che ha tentato l’ennesima riconciliazione. “Se prima avevo dei dubbi, ora ho delle certezze“, ha tuonato la salernitana. Dinanzi alla netta posizione della ex fidanzata, Donnamaria ha replicato: “Lei questa volta si è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 marzo 2023) Si è appena conclusa ladel Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, come di consueto, le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, con Giulia Salemi in postazione social per leggere i tweets più interessanti. Dopo il saluto di rito di Signorini ai ‘vipponi‘, il Grande Fratello è ripartito dal Vangate e dal flirt clandestino tra. Appreso l’accaduto,ha chiuso le porte al volto di Forum che ha tentato l’ennesima riconciliazione. “Se prima avevo dei dubbi, ora ho delle certezze“, ha tuonato la salernitana. Dinanzi alla netta posizione della ex fidanzata,ha replicato: “Lei questa volta si è ...

