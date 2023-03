GF Vip 7, Sonia Bruganelli ci va giù pesante con Giaele De Donà, lei non ci vede più (Di venerdì 3 marzo 2023) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha avuto un confronto con Sonia Bruganelli riguardo al suo ruolo all’interno del programma. La ragazza ha espresso il suo disappunto riguardo al fatto che le sue azioni non vengano considerate tanto quanto quelle di altri concorrenti più emergenti, come Oriana Marzoli, ma l’opinionista l’ha asfaltata, mettendola a tacere. GF Vip 7, scontro aperto tra Giaele De Donà e Sonia Bruganelli Chiamata da Alfonso Signorini per la sua nomination, Giaele ha risposto alla Bruganelli in merito alle osservazioni che l’opinionista ha fatto quando è emerso il tradimento di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi: “Allora io ci tenevo a dire a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip,Deha avuto un confronto conriguardo al suo ruolo all’interno del programma. La ragazza ha espresso il suo disappunto riguardo al fatto che le sue azioni non vengano considerate tanto quanto quelle di altri concorrenti più emergenti, come Oriana Marzoli, ma l’opinionista l’ha asfaltata, mettendola a tacere. GF Vip 7, scontro aperto traDeChiamata da Alfonso Signorini per la sua nomination,ha risposto allain merito alle osservazioni che l’opinionista ha fatto quando è emerso il tradimento di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi: “Allora io ci tenevo a dire a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalicoPatriota : @GrandeFratello Sonia; Signorini; Gf Vip state perdendo la faccia per un depravato mentale Donnamaria tu sei la.s h… - blogtivvu : Sonia Bruganelli colta con le ‘mani nel sacco’? Il web la ‘smaschera’ dopo le sue parole al GF Vip #gfvip - MondoTV241 : GF Vip 7, Guendalina Tavassi dure accuse a Sonia Bruganelli 'Pagata dalla Fiordelisi' #guendalinatavassi… - wason_sonia : @Rita24836203 Mi puoi aiutare? Tu sai come mettersi in contatto con dei VIp? - CorriereCitta : GF VIP, Tavassi contro Sonia Bruganelli: ‘Ti arrabbi se ti tocco Antonella’, cosa è successo -