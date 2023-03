“GF Vip 7” | proposta di matrimonio in diretta | pubblico commosso

Leggi su tvzap

(Di venerdì 3 marzo 2023) News tv. . L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip ha lasciato ilda casa completamente senza parole. Tantissimi colpi di scena durante la serata di ieri 2 Marzo 2023. Come sempre non sono mancate che le liti in, ad un certo punto è stato costretto ad intervenire anche Alfonso Signorini per ristabilire l’ordine. Oltre alle sfuriate, c’è stato anche un momento decisamente romantico che ha lasciato ildi Canale 5 completamente senza parole.Leggi anche: “GF Vip 7”, Signorini perde il controllo in: cos’è successo Leggi anche: “GF Vip 7”, scontro tra Fedez e Edoardo Donnamaria: cos’è successo Leggi anche: “GF Vip 7”, Orietta Berti smonta Antonella Fiordelisi: “Tutta una sceneggiata” Leggi anche: “GF Vip 7”, panico in: è svenuta ...