GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 38 | Dai che manca un mese!!!

(Di venerdì 3 marzo 2023) Oddio che bello, amici mieisolo un mese e questa tremenda edizione del gfvip ce la saremo tolta di torno! Francamente non vedo l’ora, mai come quest’anno sto faticando a guardarlo. Ma veniamo a ieri sera, quando Sonia ha dato un’asfaltata a Tavassi da incorniciare. Meno male era partita dicendo “voglio stare calma”. Premetto che non mi sono piaciuti i modi né il suo andare sul personale. Non mi è piaciuto che gli abbia detto che è senza anima, perché miiiiiii parliamo di un gioco! Però che sia uno che manovra il gioco e tanti suoi compagni, per me non c’è dubbio. È dalle primissime opinioni che dico che Tavassi non mi piace e la mia idea su di lui non è cambiata. È uscita Sarah e ad attenderla c’era il suo principe azzurro, Tony Toscano. Ma quanto ho riso quando lui le ha chiesto di sposarlo, lei si è presa il brillocco e ha detto “ci penso”? Mamma che coppia ...