“Gf Vip 7” | la vippona ha sentito tutto e vuole lasciare | cos’è successo

(Di venerdì 3 marzo 2023) News tv. Attimi di tensione durante l'ultima puntata del GF Vip tra Sonia Bruganelli e Micol Incorvaia. L'opinionista, nonché moglie di Paolo Bonolis, ha deciso di schierarsi apertamente con Antonella Fiordelisi. Ormai è chiaro a tutti che la Bruganelli ha nel mirino Micol e Tavassi e quando può non risparmia loro delle vere e proprie stoccate. L'imprenditrice ha detto in diretta ad Edoardo: "Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality, ti inventi robaccia". E non è finita qui…