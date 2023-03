GF Vip 7, Gianluca Benincasa smaschera Antonella Fiordelisi? Le sue rivelazioni (Di venerdì 3 marzo 2023) Gianluca Benincasa è tornato alla ribalta con nuove rivelazioni riguardo al suo rapporto con l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, attualmente ospite nella Casa del GF Vip 7 e questa volta ha scelto di parlare attraverso una Room su Twitter, svelando alcuni aneddoti relativi all’ultimo compleanno di Antonella. Durante la festa, infatti, Gianluca ha conosciuto Giaele, ma ha cercato di tenere nascosta la relazione con Antonella poiché c’erano presenti giornalisti e gossippari. Inoltre, ha fatto la conoscenza di Alberto e del suo amico Mattia, definendo quest’ultimo molto simpatico e divertente. GF Vip 7, Gianluca parla dei pianti di Antonella Benincasa ha poi parlato delle lacrime della ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023)è tornato alla ribalta con nuoveriguardo al suo rapporto con l’ex fidanzata, attualmente ospite nella Casa del GF Vip 7 e questa volta ha scelto di parlare attraverso una Room su Twitter, svelando alcuni aneddoti relativi all’ultimo compleanno di. Durante la festa, infatti,ha conosciuto Giaele, ma ha cercato di tenere nascosta la relazione conpoiché c’erano presenti giornalisti e gossippari. Inoltre, ha fatto la conoscenza di Alberto e del suo amico Mattia, definendo quest’ultimo molto simpatico e divertente. GF Vip 7,parla dei pianti diha poi parlato delle lacrime della ...

