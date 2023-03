Gf Vip 7, Francesco Chiofalo duro contro Edoardo Donnamaria: “È un insicuro, mi fa pena” (Di venerdì 3 marzo 2023) Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha attaccato duramente Edoardo Donnamaria. Attraverso alcune Instagram stories, l’ex concorrente di Temptation Island ha commentato una frase pronunciata dal volto di Forum al Grande Fratello Vip 7. Parlando con la schermitrice, con la quale ha ripreso quantomeno il dialogo dopo il confronto avvenuto ieri sera, lo speaker romano ha detto: Semplicissimo…tutto tatuato, con un rolex, ignorante fracido, tutto fisicato. Sì, umile… Chiofalo ha quindi commentato: A me sinceramente questo ragazzo comincia a fare pena perché è evidentemente è un ragazzo pieno zeppo di problemi psicologici. E’ molto, molto insicuro perché ormai sono mesi che mi scredita agli occhi di Antonella per prendere punti lui. Ma una persona che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 marzo 2023), ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha attaccato duramente. Attraverso alcune Instagram stories, l’ex concorrente di Temptation Island ha commentato una frase pronunciata dal volto di Forum al Grande Fratello Vip 7. Parlando con la schermitrice, con la quale ha ripreso quantomeno il dialogo dopo il confronto avvenuto ieri sera, lo speaker romano ha detto: Semplicissimo…tutto tatuato, con un rolex, ignorante fracido, tutto fisicato. Sì, umile…ha quindi commentato: A me sinceramente questo ragazzo comincia a fareperché è evidentemente è un ragazzo pieno zeppo di problemi psicologici. E’ molto, moltoperché ormai sono mesi che mi scredita agli occhi di Antonella per prendere punti lui. Ma una persona che ...

