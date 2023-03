Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della trentottesima puntata

(Di venerdì 3 marzo 2023) È andata in onda ieri sera ladel Gf Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha visto l’eliminazione di Sarah Altobello, dopo una diretta a ad alto tensione emotiva dove non sono mancati forti faccia a faccia, come ad esempio quello fra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia. La rete ammiraglia ha invece offerto ai suoi telespettatori una nuovafiction di successo Che Dio ci aiuti, la longeva serie tv italiana che ha visto Elena Sofia Ricci lasciare il testimone a Francesca Chillemi. Chi ha vinto la sfida deglitutti i dati auditel pubblicati come di consueto da DavideMaggio.it: Nella serata di ieri, giovedì 2 marzo 2023, su Rai1 Che Dio ci Aiuti 7 ha conquistato 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di ...

Grazie al magazine, il conduttore del Gfè diventato il vero re del gossip: non c'è notizia riguardante iche non sia passata dal suo giornale. Ora, però, sembra pronto ad una svolta: con un ...Nella casa del GF, Daniele Dal Moro è apparso furioso con Oriana Marzoli , tanto da negarle la parola su qualsiasi argomento. Daniele infatti le ha detto: 'Con te qua dentro non ci parlo più' non lasciando molto ...Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, i tre ospiti della casa, ovvero gli ex Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova, hanno ...ha dovuto lasciare la casa più spiata d'Italia...

Gli ascolti del 2 marzo 2023: ecco i dati auditel della prima serata Su Rai 1 Che Dio ... Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 7 (live) ha ottenuto 2.574.000 telespettatori, share 19,35%.