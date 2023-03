GF Vip 7, Daniele Dal Moro minaccia Martina Nasoni: “Fuori ti sistemo io” (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 in onda su Canale 5 ieri 2 marzo 2023, il percorso di Martina Nasoni nella Casa è giunto al termine, ma prima di uscire la ragazza ha avuto l’ennesima furiosa lite con l’ex fidanzato Daniele Dal Moro. I due gieffini se ne sono dette di tutti i colori e lo scontro è culminato con una “minaccia” dell’ex tronista di Uomini e Donne alla Nasoni: quando uscirà dal GF Vip, ha dichiarato senza mazzi termini Daniele Dal Moro, ci penserà lui a “sistemare” Martina Masoni. Ha infatti sbottato affermando che dirà la verità su di lei e sul loro rapporto, cose che finora non ha mai detto per proteggerla. Cosa che ora non farà più. GF Vip 7, Daniele Dal Moro e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 marzo 2023) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 in onda su Canale 5 ieri 2 marzo 2023, il percorso dinella Casa è giunto al termine, ma prima di uscire la ragazza ha avuto l’ennesima furiosa lite con l’ex fidanzatoDal. I due gieffini se ne sono dette di tutti i colori e lo scontro è culminato con una “” dell’ex tronista di Uomini e Donne alla: quando uscirà dal GF Vip, ha dichiarato senza mazzi terminiDal, ci penserà lui a “sistemare”Masoni. Ha infatti sbottato affermando che dirà la verità su di lei e sul loro rapporto, cose che finora non ha mai detto per proteggerla. Cosa che ora non farà più. GF Vip 7,Dale ...

