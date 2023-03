Gf Vip 7, concorrente sbotta nella notte: “Non ce la faccio, me ne voglio andare” (Di venerdì 3 marzo 2023) Una puntata ad alta tensione emotiva per i concorrenti della settima edizione del Gf Vip quella andata in onda ieri sera. Mancano ormai poche settimane alla fine del reality show di Alfonso Signorini e i Vipponi sono più agguerriti ma anche più emotivi che mai. Agguerrite anche le due opinioniste, che non le hanno di certo mandate a dire ai protagonisti della Casa di Cinecittà. Orietta Berti ha lanciato diverse frecciatine ad Antonella Fiordelisi, Sonia Bruganelli invece è stata piuttosto dura contro gli Incorvassi. In particolare è stata molto critica su Edoardo Tavassi, definendolo “stratega, manipolatore e burattinaio”. Micol Incorvaia non ha preso affatto bene l’atteggiamento dell’opinionista e dopo la diretta si è sfogata con Giaele De Donà. La sorella di Clizia ha esternato la voglia di lasciare la Casa del Gf Vip. Stando a quanto riportato da Biccy.it, la ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 marzo 2023) Una puntata ad alta tensione emotiva per i concorrenti della settima edizione del Gf Vip quella andata in onda ieri sera. Mancano ormai poche settimane alla fine del reality show di Alfonso Signorini e i Vipponi sono più agguerriti ma anche più emotivi che mai. Agguerrite anche le due opinioniste, che non le hanno di certo mandate a dire ai protagonisti della Casa di Cinecittà. Orietta Berti ha lanciato diverse frecciatine ad AntoFiordelisi, Sonia Bruganelli invece è stata piuttosto dura contro gli Incorvassi. In particolare è stata molto critica su Edoardo Tavassi, definendolo “stratega, manipolatore e burattinaio”. Micol Incorvaia non ha preso affatto bene l’atteggiamento dell’opinionista e dopo la diretta si è sfogata con Giaele De Donà. La sorella di Clizia ha esternato la voglia di lasciare la Casa del Gf Vip. Stando a quanto riportato da Biccy.it, la ...

