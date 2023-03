Gestiva la cassa del boss Arrestata Rosalia | la sorella di Messina Denaro

(Di venerdì 3 marzo 2023) I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno arrestatodel superdi Castelvetrano catturato il 16 gennaio e ora rinchiuso nel carcere de L'Aquila. In azione anche lo Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia. L'arresto è stato eseguito su disposizione del gip del tribunale di Palermo, che ha accolto la richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano.è indagata per associazione mafiosa. L'arresto rientra nelle indagini che hanno consentito la cattura del padrino di Castelvetrano un mese e mezzo fa all'esterno di una clinica di Palermo, dove si recava per curare un tumore. Quel giorno finì agli arresti anche l'autista del, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Arrestata Rosalia, la sorella del boss Messina Denaro: gestiva la cassa e i pizzini - Becmade : RT @ldibartolomei: Leggo che la sorella di Messina Denaro è stata arrestata perchè gestiva la cassa e i pizzini del fratello Insomma più p… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro. Incastrata dai “pizzini”, gestiva la cassa del superboss - latwittipe : RT @ldibartolomei: Leggo che la sorella di Messina Denaro è stata arrestata perchè gestiva la cassa e i pizzini del fratello Insomma più p… - ldibartolomei : Leggo che la sorella di Messina Denaro è stata arrestata perchè gestiva la cassa e i pizzini del fratello Insomma… -

Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la "" della "famiglia" e la rete di trasmissione dei "pizzini", ...Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la '' della 'famiglia' e la rete di trasmissione dei 'pizzini', ...Arrestata Rosalia, la sorella di Messina Denaro Blitz dei Ros, inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo. Per la donna l'accusa è di associazione mafiosa:la '' di famiglia e la rete dei pizzini del boss Con l'accusa di associazione mafiosa, i carabinieri del Ros hanno arrestato la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia, nell'...

Mafia: arrestata sorella del boss Messina Denaro Il Sole 24 ORE

I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia ...