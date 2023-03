Gentiloni | “La notizia della morte di Bruno Astorre è sconvolgente”

(Di venerdì 3 marzo 2023) BRUXELLES – “Ladi. Ho conosciuto pochi politici che hanno lavorato così tanto per il proprio territorio. Abbraccio la sua famiglia. Ciao, riposa in pace”. E’ quanto scrive in un tweet l’ex presidente del consiglio Paolo(foto), commissario europeo per gli affari economici e monetari, commentando l’improvvisa scomparsa del senatore Pd, avvenuta oggi all’età di 59 anni. L'articolo L'Opinionista.

