Genova | scambiato per pedofilo e ucciso di botte - Le intercettazioni shock dei bulli | Siamo dei grandi

Un 19enne, Daniel Borsi, è stato arrestato a Genova per l'omicidio di Sergio Faveto, un ingegnere informatico disoccupato di 51 anni, picchiato il 3 agosto in piazza Unità d'Italia, nel ...

