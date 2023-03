Genova, arrestato un 19enne: avrebbe picchiato a morte un uomo convinto che fosse un pedofilo (Di venerdì 3 marzo 2023) avrebbe picchiato a morte un 51enne per via di un’ingiusta accusa di pedofilia: arrestato a Genova un 19enne accusato dell’omicidio di Sergio Faveto, ingegnere informatico disoccupato. I fatti si erano svolti il 3 agosto 2022 in piazza Unità d’Italia, nel quartiere Molassana della val Bisagno. L’uomo è morto in ospedale più di un mese dopo, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023)un 51enne per via di un’ingiusta accusa di pedofilia:unaccusato dell’omicidio di Sergio Faveto, ingegnere informatico disoccupato. I fatti si erano svolti il 3 agosto 2022 in piazza Unità d’Italia, nel quartiere Molassana della val Bisagno. L’è morto in ospedale più di un mese dopo, ... TAG24.

