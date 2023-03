Genoa-Cosenza: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 3 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si affrontano due squadre obbligate a vincere per motivi opposti: i liguri per difendere il secondo posto dall’assalto del Bari, i per sperare ancora nella salvezza diretta che dista solamente quattro punti. Genoa-Cosenz si giocherà lunedì 6 marzo 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi. Genoa-Cosenza: LE probabili formazioni Nei padroni di casa, mister Gilardino confermerà il 3-4-2-1 con Martinez in porta e Vogliacco al centro della difesa con Bani e Dragusin ai suoi lati. In mediana, Badelj sarà il regista al fianco di Frendrup, mentre Criscito e Sabelli occuperanno le fasce laterali. In attacco, Coda unica punta con Haps e Gudmundsoon a supporto. I calabresi di Viali punteranno sul 4-4-2 che vedrà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si affrontano due squadre obbligate a vincere per motivi opposti: i liguri per difendere il secondo posto dall’assalto del Bari, i per sperare ancora nella salvezza diretta che dista solamente quattro punti.-Cosenz si giocherà lunedì 6 marzo 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Marassi.: LENei padroni di casa, mister Gilardino confermerà il 3-4-2-1 con Martinez in porta e Vogliacco al centro della difesa con Bani e Dragusin ai suoi lati. In mediana, Badelj sarà il regista al fianco di Frendrup, mentre Criscito e Sabelli occuperanno le fasce laterali. In attacco, Coda unica punta con Haps e Gudmundsoon a supporto. I calabresi di Viali punteranno sul 4-4-2 che vedrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pianetagenoa : Sono 8 le vittorie del Genoa in 9 precedenti al Ferraris col Cosenza - - Daniele20052013 : #SerieB #News. #Genoa, problemi alla spalla per #Bani. #Gilardino spera di recuperarlo per il #Cosenza - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Genoa, buon punto a Cagliari (0-0) nonostante tanti giocatori indisponibili. L’arbitro Valeri sostituito al 66'. Bari e Sud… - alcon1486 : RT @pianetagenoa: Genoa-Cosenza, attesi almeno mille tifosi silani: affluenza da 25mila - - nicirocco : Una breve live su Twitch a tema #SerieB Link nel post in basso ?? #SerieBKT #CagliariGenoa #genoa #Cagliari… -

Sono 8 le vittorie del Genoa in 9 precedenti al Ferraris col Cosenza Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il bilancio dei 9 confronti giocati tutti in serie B a Genova tra il Genoa e il Cosenza pende nettamente a favore del Grifone con 8 vittorie, 1 pareggio, nessuna sconfitta 19 gol fatti e 4 subiti . L'ultimo incrocio al Ferraris risale al 7 giugno 2003, 38a giornata di ... La Red Bull scappa, Ferrari e Mercedes a mezzo secondo ...30 Sassuolo - Cremonese 20:45 Torino - Bologna CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Brentford - Fulham CALCIO - LA LIGA 21:00 Osasuna - Celta CALCIO - SERIE B 20:30 Genoa - Cosenza BASKET - SERIE A2 20:30 ... Inchiesta Juventus: Lombardo, la valigetta segreta e le accuse al sistema Paratici ...00 Brescia - Bari 0 - 2 14:00 Como - Cosenza 5 - 1 14:00 Reggina - Modena 2 - 1 14:00 Südtirol - Palermo 1 - 1 14:00 Ternana - Cittadella 1 - 2 14:00 Venezia - Cagliari 0 - 0 16:15 Genoa - SPAL 3 - 0 ... Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il bilancio dei 9 confronti giocati tutti in serie B a Genova tra ile ilpende nettamente a favore del Grifone con 8 vittorie, 1 pareggio, nessuna sconfitta 19 gol fatti e 4 subiti . L'ultimo incrocio al Ferraris risale al 7 giugno 2003, 38a giornata di ......30 Sassuolo - Cremonese 20:45 Torino - Bologna CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Brentford - Fulham CALCIO - LA LIGA 21:00 Osasuna - Celta CALCIO - SERIE B 20:30BASKET - SERIE A2 20:30 ......00 Brescia - Bari 0 - 2 14:00 Como -5 - 1 14:00 Reggina - Modena 2 - 1 14:00 Südtirol - Palermo 1 - 1 14:00 Ternana - Cittadella 1 - 2 14:00 Venezia - Cagliari 0 - 0 16:15- SPAL 3 - 0 ... Genoa-Cosenza, attesi almeno mille tifosi silani: affluenza da 25mila Pianetagenoa1893.net Sono 8 le vittorie del Genoa in 9 precedenti al Ferraris col Cosenza Sono 8 le vittorie del Genoa in 9 precedenti al Ferraris col Cosenza. Ultima sfida a giugno 2003: 3-0 firmato dai giovani Basso e Rinaldi ... Genoa-Cosenza, arbitrerà Antonio Giua di Sassari Il fischietto sardo dirigerà il match in programma lunedì 6 marzo alle ore 20:30 Posticipo del lunedì per il Cosenza che sarà impegnato nella serata del 6 marzo in trasferta col Genoa. La gara sarà ar ... Sono 8 le vittorie del Genoa in 9 precedenti al Ferraris col Cosenza. Ultima sfida a giugno 2003: 3-0 firmato dai giovani Basso e Rinaldi ...Il fischietto sardo dirigerà il match in programma lunedì 6 marzo alle ore 20:30 Posticipo del lunedì per il Cosenza che sarà impegnato nella serata del 6 marzo in trasferta col Genoa. La gara sarà ar ...