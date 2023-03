Gennaro | santo che rispetta i contratti

(Di venerdì 3 marzo 2023) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Non solo una devozione viscerale, ma anche un contratto, stipulato dinanzi a un notaio, lega la città di Napoli a San. Una bufala? No, tutto assolutamente vero. Un atto notarile, risalente al lontano 1527, stabilisce un #patto tra i #napoletani e il #, per ovvi motivi assente giustificato, ma rappresentato dalle sue reliquie. Un L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wiserking1 : 1° parte | Lo Spirito Santo e noi | Gennaro Chiocca - _BRO0KLYN_BABY_ : pino ormai il figlio santo di gennaro - Amelia02995435 : San Gennaro mi ha bloccato... Ecco questa è la libertà di opinione il confronto maturo... Tanto con il vero Santo ci capiamo al volo! ?? - 94LittIeFreak : san gennaro santo san gennaro ave o maria piena di grazia e porco dio - ultragobbo : @ilsalicefelice @Bilbao772 @ilfanciullino @pazzamentejuve Ti faranno santo... San Gennaro n 2 ... ma va a caghèr... -

In fondo Padre Pio era unrecente, del Novecento, e la sua lingua è quella che parliamo oggi. Ma come si fa con San, per esempio, che non ha lasciato molte informazioni su di sé, ...... che si tratti di Padre Pio o San Francesco, di Santa Rita o San, passando per Sant'Antonio, si può successivamente avviare una conversazione virtuale. " Non si tratta veramente dela ...... a cura di Melania Rossi, porta Per Eusebia al Duomo di Napoli, nella Cappella dedicata al...e ai quattro quintali d'argento dei cosiddetti Splendori della Cappella del Tesoro di San. ...

Due opere di Jan Fabre per la Cappella del Tesoro di S. Gennaro e ... Sud Notizie

Un progetto IA promette all'utente di parlare con un Santo. Si possono selezionare anche Padre Pio e San Gennaro.Nola, 2 Marzo - Gennaro Caliendo, classe 1961, vive e lavora a Nola. Attore eclettico che spazia dal classico al contemporaneo dei generi teatrali, sempre ...