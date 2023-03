Gedi vende | Iervolino e Angelucci compra | chi sono i nuovi padroni dei giornali

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lo scorso 18 febbraio La Repubblica, La Stampa e gli altri quotidiani del Gruppononusciti in edicola e il giorno precedente i rispettivi siti web nonstati aggiornati. Le redazioni hanno scioperato in segno di protesta contro la decisione dell’editore di mettere in vendita sette testate: Il Mattino di Padova, la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, il Messaggero Veneto, Il Piccolo di Trieste e la Gazzetta di Mantova. Secondo i comitati di redazione della galassia, la proprietà privilegia «la logica del vantaggio economico» a quella «dell’interesse per i territori e l’informazione». Ma c’è di più: isti hanno il forte timore che l’operazione di smembramento del gruppo si allarghi ulteriormente, fino a coinvolgere persino il pilastro centrale: La ...

...scrive queste righe notoriamente non condivide la linea editoriale dei quotidiani del gruppo. ...va nessuno Quella per cui uno scrittore "debba" incassare una valanga di soldi anche se noni ..., tensioni per le voci di vendita di Repubblica e La Stampa : annunciato uno sciopero generale I momenti di tensione dopo le voci di vendita di diverse testate del grupposfociano in un grande sciopero generalizzato : domani, venerdì 17 febbraio , tutti i quotidiani, cartacei e online, sciopereranno . Lo scrive l 'Adnkronos dopo l'allarme lanciato dal ...LA CRISI DIL'ex gruppo di quotidiani fondato dalla società L'Espresso, ora in mano a Exor di proprietà Agnelli - Elkann appunto non viaggia in acque tranquille da tempo. In termini di linea ...

Non è una novità per i lettori di Charlie che ci siano sviluppi delle tensioni e degli scontenti all’interno del gruppo GEDI e in particolare di Repubblica, la sua testata più importante: nel giro di ...IL GRANDE RISCHIO ORA è che a essere venduta sia proprio Repubblica. «Il perimetro non esiste più, di fatto – sottolinea il Coordinamento dei comitati di redazione del Gruppo Gedi, dopo aver ...