GdS – L’antidivo che sogna l’Europa | Cowell sulla lista del Milan | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 08:27:30 L’autorevole GdS: Classe 2003, ma con alle spalle due stagioni tra i grandi. Cadeè il nuovo che avanza del calcio made in Usa, un profilo destinato a fare il salto in Europa. A dirlo un suo vecchio allenatore ai San José Earthquakes, l’ex Inter, Parma e Lazio, Matias Almeyda, secondo il quale l’attaccante esterno ha qualità fisiche e mentali per sfondare nel Vecchio Continente. Per il momento continua il suo percorso di crescita nella BayArea, con i Quakes, che hanno esordito in campionato perdendo contro Atlanta United di Thiago Almada. Quella di, che è finito sul taccuino del, non è una storia come le altre: per vivere il suo sogno ha scelto di vivere in casa di uno dei responsabili del settore giovanile dei Quakes, che l’ha accolto e cresciuto come se fosse un ...