Gatti uccisi al "Rione Liberta", domani a Benevento una manifestazione contro i crimini sugli animali (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto"domani sera, 4 Marzo alle ore 18:00 ci sarà una manifestazione con la raccolta firme contro le torture sugli animali al Palazzo Paolo V. L'incontro è stato organizzato per contrastare questo fenomeno di Gatti ignobilmente uccisi presso la Spina Verde e nell'ex istituto scolastico "Bosco Lucarelli" ubicato in Via Gioberti, Rione Liberta'. Sarà un modo per riaffermare l'amore della comunità Beneventana nei confronti degli animali. I colpevoli che hanno compiuto questo inqualificabile gesto sono ingiustificati, e secondo me sono dei delinquenti che meritano di essere perseguiti dalla Giustizia. In una città con decine di colonie feline, i Gatti ...

