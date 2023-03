Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Gasperini: 'Uno dei percorsi migliori da quando sono qui, ora serve un altro filotto' #AtalantaUdinese - sportli26181512 : Gasperini: 'Uno dei percorsi migliori da quando sono qui, ora serve un altro filotto': Gasperini: 'Uno dei percorsi… - sportface2016 : #Udinese, #Sottil: 'Sappiamo come far male all'#Atalanta. #Gasperini uno dei migliori d'Europa' - 80yeye80 : RT @simonesalvador: Primo giocatore sostituito da Gasperini (al 63'), diversi errori di misura, ha perso molti duelli con Tonali e Krunic:… - simonesalvador : Primo giocatore sostituito da Gasperini (al 63'), diversi errori di misura, ha perso molti duelli con Tonali e Krun… -

Non 'il' crocevia, ma un crocevia importante. Lo ha detto Gian Pierogià domenica scorsa, dopo la sconfitta contro il Milan, e lo ha fatto capire anche ieri: la gara di domani pomeriggio contro l'Udinese ha un peso specifico non banale, per la stagione dell'...Commenta per primo Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l'Udinese , in programma ... credo siadei migliori percorsi con me ...... Gian PieroL'allenatore dell' Atalanta , Gian Piero, ha parlato in conferenza ... in diverse gare è anche stata in testa alla classifica, secondo me delle mie stagioni èdei ...

Atalanta, Gasperini: "Il nostro percorso fino ad ora è stato ... Sportitalia

L'allenatore della Dea ha presentato la sfida con l'Udinese: "Una partita che può dare slancio. Ci aspettano 13 match molto duri" ...'Nell'arco di un campionato tutti hanno difficiotà', sottolinea il tecnico nerazzurro BERGAMO (ITALPRESS) - 'Che Udinese mi aspetto È una ...