Gasperini pre Atalanta Udinese | «Occasione importante Su Palomino | Scalvini e Zapata…»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima del match di Serie A tra Atalanta e Udinese Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Udinese, l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa. DISCONTINUITA' – «La discontinuità è sempre un fattore dove non solo noi stiamo facendo fatica, ma anche le nostre dirette concorrenti. Pesano le sconfitte contro Lecce e Milan dove si sono presentate due partite diverse. Stiamo facendo un lavoro comunque straordinario». SITUAZIONE INFORTUNI – «E' necessario che domani diano tutti il 100%, soprattutto per via degli infortuni che abbiamo riscontrato negli ultimi giorni. Sono out Palomino, Scalvini e Zapata, ...

