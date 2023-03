Gas: scende a 45 euro, corregge minimi dal gennaio 2022 (Di venerdì 3 marzo 2023) Prezzo del gas ancora in calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future con consegna ad aprile viene scambiato a 45 euro al Megawattora in ribasso del 3,2% rispetto alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Prezzo del gas ancora in calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future con consegna ad aprile viene scambiato a 45al Megawattora in ribasso del 3,2% rispetto alla ...

