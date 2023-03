Gas: prezzo chiude in calo e sotto i 45 euro (Di venerdì 3 marzo 2023) Il gas chiude l'ultima seduta della settimana in calo e sotto i 45 euro. I future su aprile cedono il 3,9% a 44,98 euro al megawattora. Nel corso della giornata i Ttf ad Amsterdam hanno ancora una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Il gasl'ultima seduta della settimana ini 45. I future su aprile cedono il 3,9% a 44,98al megawattora. Nel corso della giornata i Ttf ad Amsterdam hanno ancora una ...

